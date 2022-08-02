Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı Kocagür Mahallesi’ndeki 15 yıllık çileye son verdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın belediye envanterine kazandırdığı asfaltlama aracı Kocagür Mahallesi’ndeki 15 yıllık çileye son verdi.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan son çalışmayla Kocagür Mahallesi sakinlerinin 15 yıldır yapılması talebinde bulundukları toprak yolu asfaltladı. Yolun oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını söyleyen mahalle sakinlerinden Hülya ve İbrahim Kıran, yapılan çalışma için Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye ekiplerine teşekkür etti. 22 yıldır aynı adreste oturduklarını belirten Hülya Kıran, “22 senedir burada oturuyoruz. Yolun tozundan çok büyük şikayetimiz vardı. Yazın ne pencerelerimizi, kapılarımızı açabiliyorduk ne de biberimizi, salçamızı kurutabiliyorduk. Yol, iki köyün arasında olduğundan dolayı çok yoğun kullanılan bir yol. Biz çok mağdurduk. Bunun mücadelesini 15 senedir veriyoruz. Ekipler, sabah geldiler ve çalışma yaptılar. Allah, Başkanımız Fatih Atay’dan razı olsun, ekiplerine ve kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan yeni asfalt yolun kendilerine adeta bayram sevinci yaşattığını söyleyen Hülya Kıran’ın eşi İbrahim Kıran ise, “Sağ olsun belediye başkanımız Kocagür Mahallesi’ne gelmişti, söz almıştık kendisinden. ‘Sabredin makinemiz gelecek, geldiği zaman sizin yolunuzu yapacağız’ demişlerdi. Sağ olsun, Allah razı olsun Fatih Başkanımızdan sözünde durdu. Çok teşekkür ediyorum kendisine” diyerek çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün Tepecik Mahallesi’ndeki şantiye alanına kurulan Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi çerçevesinde ihtiyaç duyulan yolları asfaltlayabilmek için belediye envanterine eklenen son teknoloji ürünü sathi asfalt kaplama aracı, Mayıs ayındaki tanıtımın ardından hizmete girmişti. Efeler Belediye Başkanı Atay, söz konusu araç sayesinde köy ve yayla yollarında dahi asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söylemişti.