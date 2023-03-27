Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafelerin 11’incisi hizmete açılıyor.

Efeler’in dört bir yanını saran Kitap Kafeler; ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlıyor. Güleryüzlü çalışanları ile ücretsiz ikramları da Kitap Kafeleri ön plana çıkartan diğer özellikler arasında yer alıyor. Kentte bilgiye ulaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan Kitap Kafelerin 11’incisi 29 Mart Çarşamba günü saat 13.00’te Cuma Mahallesi 213. Sokak Numara 14’te gerçekleştirilecek olan açılış töreniyle hizmete sunulacak.

Efeler halkını 11’inci Kitap Kafe açılışına davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bilgi bizim en büyük servetimiz. Gelecek nesillere bırakacak olduğumuz en önemli miras. Bu mirasın tüm çocuklarımıza ve bilgiye erişmek isteyen her yaştan vatandaşımıza eşit şekilde dağıtılması gerek. Kitap Kafeler bunun için var. Gerekirse her sokakta bir Kitap Kafe açacağız. Efeler’de kitapla tanışmayan tek bir kişi kalmayana dek Kitap Kafelerin sayısı artacak. 11’inci Kitap Kafemizin açılışına siz kıymetli Efeler halkını davet ediyorum” diye konuştu.