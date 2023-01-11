Efeler Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışa rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışa rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yoğun yağışa aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Efelerli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için zor hava şartlarında da sahadaki yerini alan ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakları adım adım gezerek temizledi. Ekipler, rögar kapaklarının tıkanmaması için dökülen ağaç yapraklarını süpürdü. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yapımına bir süre önce başlanan Efeler Mahallesi’ndeki yol onarım işlemlerini tamamlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Efeler Belediyesi ekipleri yağış nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzlukları engellemek amacıyla çalışmalarına gün boyunca aralıksız olarak devam edecek.