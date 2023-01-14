Efeler Belediyesi “Yazarlar Efeler’de Buluşuyor” etkinlikleri çerçevesinde seslendirme sanatçısı, sunucu ve yazar Yekta Kopan’ı ağırladı.

Efeler Belediyesi “Yazarlar Efeler’de Buluşuyor” etkinlikleri çerçevesinde seslendirme sanatçısı, sunucu ve yazar Yekta Kopan’ı ağırladı.

Vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yazarları Efeler’de konuk etmeye devam ediyor. Daha önce Sinan Meydan ve Nebil Özgentürk gibi usta kalemleri Efelerli vatandaşlarla buluşturan Başkan Atay, bu kez onlarca filmde ünlü aktörleri seslendiren ve yazdığı kitaplarla uluslararası ödüller kazanan Yekta Kopan’ı ağırladı. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye Başkan Atay, eşi Güneş Atay ile birlikte katıldı. ’Okumak’ temasının ön plana çıktığı söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Her saniyesinde izleyicilere yeni bilgi ve bakış açısı kazandıran söyleşinin ardından Kopan, katılımcıların görüşlerini dinledi ve sorularına içtenlikle yanıt verdi.

Etkinlik sonunda konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Yekta Kopan’a yazarlık alanındaki başarılarının yanı sıra sanata yeni bir bakış açısı kazandırdığı için teşekkürlerini sundu ve çiçek takdim etti.

"Kitap Kafe’ye övgü"

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın örnek projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde 8’incisi açılan Kitap Kafelere bir övgü de Yekta Kopan’dan geldi. “Yazarlar Efeler’de Buluşuyor” etkinliğinin konuğu Kopan, söyleşi öncesi Başkan Atay ile birlikte Efeler’i gezdiğini ve projeleri çok beğendiğini söyledi. Kitap Kafelere de değinen Kopan, “Dilerim kitap kafelerin sayısı artar. Çay ve su ücretsiz. Çok hızlı bir internet imkanı var. Bununla birlikte personeli de çok iyi. Darısı tüm şehirlerin başına” dedi.