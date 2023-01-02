Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçelerinde yaşayan 188 kişiye KADES uygulaması anlatıldı.

Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçelerinde yaşayan 188 kişiye KADES uygulaması anlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, “KADES ve Kadına El Kalkamaz” faaliyeti çerçevesinde eğitimler aralıksız olarak sürüyor. Efeler Yol emniyet ve Kontrol noktasında ve sorumluluk alanında bulunan mahallerde, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi’nde 188 kişiye 6284 Sayılı Kanun ile KADES Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. Eğitim faaliyetlerinin belli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.