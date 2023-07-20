TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, 2023-24 sezonu için transferlerinde hız kesmezken, son olarak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz’i renklerine bağladı.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig’in kapısından dönen Efeler 09 SFK’da, yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadro yapılanması için çalışmalara başlayan yeşil beyazlı ekip, transferlerde ivme kazanırken, yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Orta sahaya takviye yapan ekip, geçen sezon Manavgat Belediyespor’da forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz’i renklerine bağladı.

Futbola Akçaabat Sebatspor’da başlayan tecrübeli oyuncu Deniz Karadeniz, İstanbulspor’da profesyonel kariyerine başladı. Daha sonra sırasıyla TKİ Tavşanlı Linyitspor, Payasspor, Osmaniyespor FK, Mardin 1969 Spor, Isparta Emrespor, Sökespor ve son olarak Manavgat Belediyespor takımlarında forma giydi. U21 Ligi’nde 12 kez sahaya çıkan Karadeniz, TFF 3.Lig’de 150 maçta 11 kez gol sevinci yaşadı. Deneyimli orta saha oyuncusu, BAL’da 50 maçta 4 gol kaydederken, Türkiye Kupası’nda ise 5 kez sahada ter döktü.

Yeni transfer ile ilgili Efeler 09 SFK Yönetiminden yapılan açıklamada "Yeni sezonda Efeler diyarımızın temsilcisi Efeler 09 SFK’mızda forma giyecek olan Deniz Karadeniz’e hoş geldin diyor, yeşil beyaz renklerimizle başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.