Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Eğrikavak Mahallesi’nde yerel üreticilerle bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Eğrikavak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin geçmişteki işleyişi ve tarım sektöründeki katkıları üzerinde duruldu. Kooperatifin yeniden faaliyete geçirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu ve üreticilerin görüşleri alındı. Eğrikavaklı üreticiler kooperatifin aktif hale getirilmesinin, daha verimli üretim ve pazarlama imkanları sunacağını belirtti. Toplantı sonunda, üreticiler arasında kooperatifin yeniden işler hale getirilmesi konusunda fikir birliği sağlandı ve sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında ön görüşmeler yapıldı.