Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ederken, “Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri” çerçevesinde sevilen sanatçılar Efeler’de sahne alacak.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile Efeler’i “Marka Kent” yapmak için çalışan Başkan Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür sanat etkinliğine öncülük ediyor. 9 Ağustos Çarşamba Günü saat 21.00’de Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde ekranlardan tanıdığımız Cantuğ Turay ve Begüm Topçu Turay “On Dakika Ara” isimli müzikli eğlencede, sürpriz performansları, anlatıları ve müzikleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir Efeler kenti için çalıştıklarına dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı’mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri’ne katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.