2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, kupasını aldı.

2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e yükselen Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, kupasını aldı.

TFF 3. Lig’de Adnan Menderes Stadyumu’nda Kepez Belediyespor ile karşı karşıya gelen Efeler 09 SFK’nın kupasını, müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu İzmir Bölge Müdürü Hamdi Kutval’ın elinden aldı.

Kupa törenine Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kulüp Başkanı Eymen Ataş katıldı.

Kupayı kaldıran Yeşil beyazlı yöneticiler ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla tribünleri selamladı.

Kupa töreninde kısa bir konuşma yapan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; “Verdiğim bir sözü daha yerine getirdim. Profesyonel bir takımımız olacak demiştim ve geçen sene iyi mücadele ederek şampiyon olduk. Profesyonel takım sözümü yerine getirdim. Bu mücadelede en büyük pay Eymen Atay’ındır. Herkesin desteği ile bu şampiyonluğu yakaladık ve daha da ileriye giderek şampiyonluklar yaşayacağız” dedi.