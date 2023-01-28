Efeler Ligi’nde haftanın programı şu şekilde:

Efeler Ligi’nde 16. hafta heyecanı yarın ve 30 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Fenerbahçe ile Türşad ve karşı karşıya gelecek. Hafta Halkbank - Galatasaray HDI Sigorta arasında oynanacak karşılaşma tamamlanacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 17. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşma ile başlayacak.

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