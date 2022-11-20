Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi 9. haftasında konuk ettiği Spor Toto’yu 3-2 mağlup etti. TÜRŞAD Voleybol Takımı, maça çıkmadan önce geçtiğimiz hafta İstanbul’da yaşanan hain terör saldırısını ’Terörü lanetliyoruz’ pankartı açarak kınadı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.