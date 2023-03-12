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Efeler Ligi’nin 20. haftasında Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, konuk ettiği Develi Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

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