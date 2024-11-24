Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi’nin 9. haftasında konuk ettiği Arkasspor’u 3-1 mağlup etti.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Recep Karakoç, Ramazan Demiröz

TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden Muriç, Alparslan Koç, Burak Topçu, Marco Bojic, Rahmi Çağlar Aksoy, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Alexis Wilson Velazguez, Vefa Yılmaz, Ufuk Çetinkaya, Nikola Gjorgiev

Arkasspor: Savcı Cansın, Söiratca Melih, Yalçın Abdulsamet, Metin Ertuğrul Gazi, Carisio Eduardo, Subaşı Burutay, Gırozer Gyorge, Zenger Julian, Yüksel Gökçen, Öztürk Emir Kaan, Tosun Burakhan, Çevik Emre, Koç Can, Topbaşlı Ulaş Onur

Setler 27-25, 22-25, 29-27, 25-18