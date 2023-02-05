Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Cizre Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Cizre Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.
Salon: Adicevaz
Hakemler: Sadettin, Sema Kayıkçı
TÜRŞAD: İzzet Alp, Vefa, Baturay Çağan, Bardia, Cüneyt, Görkem, Mert Nevzat, Marko, Rahmi Çağlar, Hakan, Ahmet Metehan, Matheusz
Cizre Belediyespor: Andaç, Muhammed, Osman, Kemal, Murat, Ekrem canan (C), Julien Georges, Taha, Svetoslos, Hilmi, Ömer Furkan
Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25
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