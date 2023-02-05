Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Cizre Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 18. haftasında evinde konuk ettiği Cizre Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu.

Salon: Adicevaz

Hakemler: Sadettin, Sema Kayıkçı

TÜRŞAD: İzzet Alp, Vefa, Baturay Çağan, Bardia, Cüneyt, Görkem, Mert Nevzat, Marko, Rahmi Çağlar, Hakan, Ahmet Metehan, Matheusz

Bursaspor’da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı Bursaspor’da Sivas Belediyespor maçı hazırlıkları başladı

Cizre Belediyespor: Andaç, Muhammed, Osman, Kemal, Murat, Ekrem canan (C), Julien Georges, Taha, Svetoslos, Hilmi, Ömer Furkan

Setler: 23-25, 25-23, 22-25, 20-25