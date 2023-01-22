Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Egeler Ligi’nin 16. haftasında evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’a 3-0 mağlup oldu.

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