Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, Efeler Ligi 11. haftasında konuk ettiği Arkas Spor’a 3-0 mağlup oldu.

Karşıyaka Voleybol’da düşüş devam ediyor

Karşıyaka Voleybol’da düşüş devam ediyor

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.