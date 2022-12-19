Kayseri ve çevresi soğuk havanın etkisine girecek

Kayseri ve çevresi soğuk havanın etkisine girecek

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor’a 3-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı takım üst üste yedinci mağlubiyetini aldı.

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