AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 14. haftasında evinde oynadığı maçta Halbank’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar bu mağlubiyetle üst üste sekizinci mağlubiyetini aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.