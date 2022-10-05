Efeler Ligi’nin 2. haftasında Cizre Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk seti 25-19 Altekma üstünlüğüyle geçilirken, Cizre Belediyespor ikinci sette 25-23, üçüncü sette 25-15 ve dördüncü seti de 25-21 kazanınca mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 2. haftasında Rams Global Cizre Belediyespor, sahasında karşılaştığı Altekma’yı 3-1 mağlup etti.

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