Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 mağlup oldu. Rakibi karşısında 2 kez öne geçen mavi beyazlılar salondan mağlup ayrılarak ligdeki dördüncü yenilgisini aldı.

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