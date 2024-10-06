Altekma, Efeler Ligi’nin 1. hafta mücadelesinde oynanan İzmir derbisinde Arkas Spor’u 3-2 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Ferhat Büyükpamukçu
Altekma: Maksim Buculjevic, Dmitrii Bahov, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Emir Pınar, Suarez Gutierrez (Arda Kara, Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı)
Arkas Spor: Carisio Eduardo, Burutay Subaşı, Georgy Grozer, Franck Joao, Ertuğrul Gazi Metin, Burakhan Tosun (Yalçın Abdulsamet, Gökçen Yüksel, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Topbaşlı)
Setler: 25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 15-13
Süre: 137 dakika (31, 34, 29, 26, 17)
Kaynak: iha