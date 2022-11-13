Efeler Ligi’nin 8. haftasında Spor Toto ile Develi Belediyespor karşı karşıya geldi. Ankara Beştepe Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Develi Belediyespor 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 mağlup oldu ve üst üste ikinci mağlubiyetini alırken, ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

Develi Belediyespor deplasmanda oynadığı Efeler Ligi 8. hafta maçında Spor Toto’ya 3-2 mağlup oldu.

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