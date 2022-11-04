Efeler Ligi’nde mücadele eden Develi Belediyespor, evinde oynadığı maçta Türşad takımına 3-0 mağlup oldu. Efeler Ligi’nin 7. haftasında evinde Bitlis ekibi Türşad’ı konuk eden Develi Belediyespor, müsabakadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında istediği oyunu sergileyemeyen Develi Belediyespor ligdeki 5. mağlubiyetini aldı

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