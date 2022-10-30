Efeler Ligi’nin 6. haftasında evinde İzmir ekibi Altekma takımını konuk eden Develi Belediyespor müsabakadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılan Develi Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini almanın sevinci yaşadı.

Develi Belediyespor evinde oynadığı maçta Altekma’yı 3-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyetle aldı.

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