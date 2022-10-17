Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Develi Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmayı konuk Cizre Belediyespor 3-0 kazandı. Develi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligde ise üçüncü mağlubiyetini aldı.

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