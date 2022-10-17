Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Develi Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmayı konuk Cizre Belediyespor 3-0 kazandı. Develi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligde ise üçüncü mağlubiyetini aldı.
Axa Sigorta Efeler Ligi’nin 4. haftasında Develi Belediyespor ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi. Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonun’da oynanan karşılaşmayı konuk Cizre Belediyespor 3-0 kazandı. Develi Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini alırken ligde ise üçüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Develi Şehit Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Bilal Çağlar
Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Michal Filip, Abdullah Çam Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Caner Peksen, Berkan Eryüz, Grozdanov, Yusuf Eken
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov Semih Çelik, Andaç Kapan, Taha Erden
Setler:
1.Set: 14-25
2.Set: 22-25
3.Set: 21-25
Süre: 87 dakika (25, 32, 30)
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