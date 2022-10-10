Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi’nin üçüncü haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

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