Efeler Ligi’nin 24. haftasında Develi Belediyespor ile Arkasspor karşı karşıya geldi. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arkasspor 3-1 kazanan taraf oldu.
Salon: Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu
Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Eser Türkoğlu xx
Develi Belediyespor: İbrahim Emet x, Yurii Synytsia x, Mihojlo Stankovic x, Ahmet Samet x, Radzivon Miskevich x, Abdullah Çam x, Alperay Demirciler x (L), Furkan Aydın x, Berkan Bozan x, Apostol Boyanov x, Berkan Eryüz x, Yusuf Eren x, Hamdi Erkan x, Ali İhsan Heper x
Arkasspor: D.James McDonnell xx, Nickolas Hoag xx, Burutay Subaşı xx, Mustafa Cengiz xx, Ulaş Kıyak xx, Mirza Lagumdzija xx, Ahmet Karataş xx (L), Enis Ali xx, Suarez Perez xx, Bertuğ Öndeş xx, Enes Atlı xx, Oğuzhan Tarakçı xx, Caner Dengin xx
Setler:
1.Set: 25-22 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set: 15-25 (Arkas lehine)
3.Set: 9-25 (Arkas lehine)
4.Set: 23-25 (Arkas lehine)
Süre: 27-24-19-28 (96 dakika)