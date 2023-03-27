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Efeler Ligi’nin 24. haftasında Develi Belediyespor ile Arkasspor karşı karşıya geldi. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Arkasspor 3-1 kazanan taraf oldu.

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