AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Cizre Belediyespora 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde tam 11 maçtır kazanamıyor.

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Cizre Belediyespora 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde tam 11 maçtır kazanamıyor.

Salon: Şırnak Spor Salonu

Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov (Hilmi Şahin, Taha Erden, Kemal Kayhan, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan)

Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankoviç, Miskecivh, Alperay Demirciler, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, (Berkan Bozan, Yusuf Eken, Ahmet Samet Baltacı, Hamdi Erkan)

Setler:

1.Set: 25-21 (Cizre Belediyespor lehine)

2.Set: 25-19 (Cizre Belediyespor lehine)

3.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)

4.Set: 23-25 (Develi Belediyespor lehine)

5.Set: 16-14 (Cizre Belediyespor lehine)

Emrah Başsan siftah yaptı Emrah Başsan siftah yaptı

Süre: 27, 25, 24, 30, 22 (128 dakika)