AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Cizre Belediyespora 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde tam 11 maçtır kazanamıyor.
AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Cizre Belediyespora 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde tam 11 maçtır kazanamıyor.
Salon: Şırnak Spor Salonu
Hakemler: Fatih Yayla, Ramazan Demiröz
Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Semih Çelik, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov (Hilmi Şahin, Taha Erden, Kemal Kayhan, Ömer Furkan Dur, Andaç Kapan)
Develi Belediyespor: Caner Pekşen, Stankoviç, Miskecivh, Alperay Demirciler, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, (Berkan Bozan, Yusuf Eken, Ahmet Samet Baltacı, Hamdi Erkan)
Setler:
1.Set: 25-21 (Cizre Belediyespor lehine)
2.Set: 25-19 (Cizre Belediyespor lehine)
3.Set: 16-25 (Develi Belediyespor lehine)
4.Set: 23-25 (Develi Belediyespor lehine)
5.Set: 16-14 (Cizre Belediyespor lehine)
Süre: 27, 25, 24, 30, 22 (128 dakika)
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