Emrah Başsan siftah yaptı

Emrah Başsan siftah yaptı

AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin 17. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Cizre Belediyespora 3-2 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde tam 11 maçtır kazanamıyor.

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