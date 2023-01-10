Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 14. haftasında evinde konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediye 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takım bu galibiyetle 4’üncü sıraya yükseldi.

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