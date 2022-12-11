Develi Belediyespor; AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımına 3-2 mağlup oldu.
Develi Belediyespor; AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu 12. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ takımına 3-2 mağlup oldu.
Salon: Cengiz Göllü Spor Salonu
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Caner Çıldır xx
Hekimoğlu Global Connect: Gökhan Çatal xx, Uğur Kılınç x, Branimir Grozdanov xx, Taha Sabah x, Mehmet Hacıoğlu xx, Cansın Enaboix, Sercan Abanoz xx, Kadir Bircan x, Esat Dalgıç xx, Bradley Günter x, Cansın Hacıbekiroğlu xx, Aleksey Nalobin x, Umut Özdemir xx, Metin Durmuş x
Develi Belediyespor: Caner Pekşen xx, Mehmet Susam xx, Berkan Eryüzxx, Abdullah Çamxx, İbrahim Emet xx, Yusuf Eken xx, İan İereshchenko xx, Hamdi Erkan xx, Alperay Demirciler xx
Setler:
1.Set:24-26 (Develi Belediyespor lehine)
2.Set:25-16 (Hekimoğlu Global lehine)
3.Set:25-23 (Hekimoğlu Global lehine)
4.Set:18-25 (Develi Belediyespor lehine)
5.Set:17-15(Hekimoğlu Global lehine)
Süre:31-28-31-30-26 (146 dakika)
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