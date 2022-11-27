AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz xx, Turgut Uzunçakmak xx
Arkasspor: Enis Ali Ay xx, Hoag xx, Bertuğ Öndeş xx, Efe Mandıracı xx, Mirza Lagumdzija xx, McDonnell xx (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Ulaş Kıyak, Mustafa Cengiz, Enes Atlı
Develi Belediyespor: Caner Pekşen x, Ian x, Ali Onur Edis x, Yusuf Eken x, Abdullah Çam x, Ahmet Samet Baltacı x, Alperay Demirciler x, Furkan Gök x, Hamdi Erkan x, Berkan Eryüz x
Setler:
25-21 (Arkasspor lehine)
25-19 (Arkasspor lehine)
25-16 (Arkasspor lehine)
Süre: 23, 25, 27 (75 dakika)
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