AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. Haftasında Develi Belediyespor, İzmir deplasmanında oynadığı karşılaşmada Arkasspor’a 3-0 mağlup oldu. Mavi beyazlılar ligde üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı.

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