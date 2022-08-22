Efeler Belediyesi, Büyük Taarruz Zaferi’nin 100’üncü yılında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek olan Kocatepe Zafer Yürüyüşü için tur düzenliyor.

Efeler Belediyesi, Büyük Taarruz Zaferi’nin 100’üncü yılında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek olan Kocatepe Zafer Yürüyüşü için tur düzenliyor.

Efeler Belediyesi, Atatürk ve silah arkadaşlarının düşman kuvvetlerine karşı başlattıkları genel saldırı anısına her yıl düzenlenen Kocatepe Zafer Yürüyüşü’ne katılmak isteyen vatandaşlar için ulaşım imkanı sağlıyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşları yürüyüşün başlangıç noktası Afyonkarahisar Şuhut’a taşıyacak olan Efeler Belediyesi, ulaşım maliyetlerinin yanı sıra yemek masraflarını da karşılayacak. Şuhut’ta başlayıp Kütahya Dumlupınar’da sona erecek yürüyüşe katılmak isteyenler, Efeler Belediyesi’ni arayarak kayıt yaptırabilecek. Ulaşım araçları, 25 Ağustos Perşembe günü saat 17.30’da Bey Camii önünden hareket edecek.