Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın’ın Efeler ilçesine atanan Kaymakam İlker Arıkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Aydın’ın Efeler ilçesine atanan Kaymakam İlker Arıkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan’a görevinde başarılar dileyerek Aydın ili tarımı ve ekonomisi ile Aydın Ticaret Borsası’nın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Çondur, Aydın Ticaret Borsası olarak her zaman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek Efeler Kaymakamlığı ile ortak projelerde yer almaya hazır olduklarını belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyetin gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileten Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Kaymakamlığı olarak Aydın iline katkı sağlayacak projelerde birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel’e Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel ve Adem Türkmen ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz eşlik etti.

Ziyaretin ardından Efeler Kaymakamı İlker Arıkan’a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın’ın yöresel ürünleri takdim edildi.