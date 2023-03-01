Transferin ardından açıklama yapan Efeler 09 SFK yönetimi, yaptığı açıklamada, “Bonservisiyle birlikte transfer ettiğimiz oyuncu, yeşil beyazlı ekibimizde ilk profesyonel imzasını attı. Ligin ikinci yarısından itibaren formamızı terletecek olan Mehmet Nedim Durak’a hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Futbola Adana’da Ceyhan Doğanspor’da başlayan genç kaleci Mehmet Nedim Durak, sonraki 6 sezonda Adana Demirspor altyapısında top koşturdu. Milli Takımlarda U14 Yaş Kategorisinde de forma giyen başarılı kaleci, Adana Demirspor U19 Takımı’nda 25 kez kaleyi korudu.

TFF 3. Lig’te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, ara transfer döneminde takviyelerine devam ederken, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor altyapısından 18 yaşındaki kaleci Mehmet Nedim Durak’ı renklerine bağladı.

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