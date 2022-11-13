Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2022 yılı buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak başvuruların 14 Kasım Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştiricilere 2022 yılı buzağı desteklemesi uyarısı yapılarak başvuruların 14 Kasım Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık yapan yetiştiricilere verilen destekler aralıksız olarak sürüyor. Bu çerçevede doğan her buzağıya bakanlığın istediği şartlar yerine getirilmesi şartı ile destekleme ödemesi yapılıyor. Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü 2022 yılı buzağı destek başvurularının 14 Kasım Pazartesi günü başlayacağını duyurarak, yetiştiricilerin başvurularını yapmaları yönünde uyarıda bulundu. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "2022 yılı buzağı destek başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü başlayacaktır. Başvuruları birlik üyeleri kendi birlikleri üzerinden, birlik üyesi olmayanlar ise ilçe müdürlüğümüzden yapabilirler. Desteklemeler için son başvuru 2 Ocak 2023’tür" ifadelerine yer verildi.