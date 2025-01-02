Aydın’ın Efeler ilçesindeki öğrencilerin geleceklerine ışık tutması hedefiyle hayata geçirilen Efeler Bilim dergisi yayına girerken, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; "Öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutacak bir çalışma niteliği taşımaktadır" dedi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi tarafından öğrencilere rehber olmak hedefiyle hayata geçirilen dergi projesi yayına girdi. Öğrencilere gelecekte ışık olması için araştırma makaleleri ve eğitim çalışmalarının bir araya getirildiği Efeler Bilim dergisi yayınlanırken, projenin önemine dikkat çeken Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan; "Bugün sizlere sunduğumuz bu dergi, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilim Akademisi öncülüğünde, ilçemizdeki her daim kendini yenileyen, geliştiren, güncelleyen öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla hazırlanmış araştırma makalelerinin ve eğitim çalışmalarının bir araya getirildiği, öğrencilerimizin geleceklerine ışık tutacak bir çalışma niteliği taşımaktadır. Atatürk’ün ’Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin’ sözü, öğretmenlerimizin üstlendiği ülkünün kutsallığını ve toplumsal kalkınmadaki vazgeçilmez rolünü bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve çalışanlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, dergimizin eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve tüm okurlarımıza faydalı olmasını diliyorum" dedi.