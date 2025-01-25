Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, motorlu taşıt sürücü kurslarının (MTSK) direksiyon sınavlarını yerinde inceledi.

Efeler İlçe Mili Eğitim Müdürü Hakan Özcan, direksiyon sınavlarını izleyerek adayların eğitim süreçlerini gözlemledi ve eğitmenlerle görüşmelerde bulundu. Sınavın yapıldığı alanda kurs eğitmenlerinden ve sınav komisyonu üyelerinden bilgi alan Özcan, sürücü adaylarının sınav sürecindeki performanslarını da dikkatle izledi. Sürücü kurslarının eğitim standardını yükseltmek için yapılan bu tür incelemelerin, kursların eğitim programlarına katkı sağladığını ifade etti. Sürücü eğitiminin her aşamasını titizlikle takip ettiklerini ifade eden Özcan, "Adayların güvenli bir şekilde yol alabilmesi ve trafik kurallarına tam anlamıyla hakim olabilmesi için motorlu taşıt sürücü kurslarının denetimlerini düzenli olarak yapıyoruz" dedi.

Eğitim alanında yapılan bu tür incelemeler ve sürekli denetimlerin Efeler ilçesinde güvenli sürücüler yetiştirilmesine katkı sağladığı vurgulanırken, eğitimdeki kaliteyi artırmak ve sürücülerin trafikte daha bilinçli ve güvenli hareket etmelerini sağlamak adına çalışmaların devam edeceği ifade edildi.