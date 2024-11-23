Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında konser düzenledi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi’nde, Müzik ve Sanat Akademisi Korosu’nun konseri büyük ilgi gördü.

Konser, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, okul müdürleri, öğretmenler ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Konserin açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla yapıldı. Etkinlikte konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, 24 Kasım’ın öğretmenler için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Bugün, yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin fedakârlıklarını, özverilerini ve mesleklerine duydukları sevgiyi anma fırsatıdır. Bizler, bu özel günde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü gururla anıyor ve öğretmenlerimizin bu büyük sorumluluğu taşıma onurunu yaşıyoruz” dedi.

Özcan, öğretmenlerin her gün yenilenen bir aşkla işlerine gittiklerini vurgulayarak, “Biz öğretmenler her gün işimize gitmeyiz, evlatlarımıza gideriz. Kendimizle övünmeyiz, evlatlarımızla övünürüz. Kendimizle gurur duymayız. Yetiştirdiğimiz öğrencilerle gururlanırız” şeklinde konuştu. Ayrıca, etkinlikte yer alan Müzik ve Sanat Akademisi Korosu’na atıfta bulunarak “Bu kıymetli koromuz, Türkiye yüzyılı maarif modeli ışığında geleceğimizi emanet ettiğiniz öğretmenlerimizden oluşuyor. Bizler, evlatlarınızı emin ellerde büyütüyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından, Müzik ve Sanat Akademisi Korosu sahne aldı. Koroya, etkinliğe katılanlar da eşlik etti. Konserde, Türkiye’nin farklı yörelerinden türkü ve şarkılar seslendirildi. Müzik öğretmenlerinden oluşan koro, hem profesyonellikleriyle hem de coşkulu performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Salondaki konuklar, müziğin ve şarkıların keyfini çıkararak zaman zaman koronun söylediği parçalara eşlik etti.