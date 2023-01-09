TFF 3. Lig’te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, sezon arasındaki Antalya kampını yaptığı son idmanla tamamlarken, hafta sonu oynanacak Artvin Hopaspor maçıyla sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

TFF 3. Lig’te mücadele eden Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, sezon arasındaki Antalya kampını yaptığı son idmanla tamamlarken, hafta sonu oynanacak Artvin Hopaspor maçıyla sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Ligin devre arasında Antalya’da kampa giren Efeler 09 SFK, sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı. Bir yandan yeni transferleri ile sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen yeşil-beyazlılar bir yandan da oynadığı hazırlık maçlarındaki performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Kamp sürecini tamamlayan Efeler 09 SFK, son antrenmanın ardından Aydın’a döndü. Bir günlük iznin ardından hafta sonu oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başlayacak olan yeşil-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına iddialı bir şekilde başlamayı hedefliyor.

Kamp sürecinin sonrasında kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada “TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Efeler 09 SFK, ligin devre arasında 1 hafta süren Antalya kampını bugün sabah yaptığı idmanla sonlandırdı. Yeşil beyazlı ekip Manavgat’ta 3 hazırlık maçı oynarken, Gümüşhanespor’u 5-1, Nevşehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve Belediye Kütahyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Efeler 09 SFK, Antalya kampını oldukça verimli geçirirken, 1 günlük iznin ardından Çarşamba günü, hafta sonu oynayacağı Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başlayacak” ifadelerine yer verildi.