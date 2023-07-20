Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kent sakinlerini kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. “Pınarbaşı Açık Hava Etkinlikleri” çerçevesinde usta sanatçılar sahne alacak.

Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projeler ile Efeler’i “Marka Kent” yapmak için çalışan Başkan Atay, temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra şehirde çok sayıda kültür sanat etkinliğinin düzenlenmesini sağlıyor. 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde ekranlardan tanınan ve sevilen isimler Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral “80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar” isimli müzikli eğlencede, sürpriz performansları, anlatıları ve müzikleri ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Kültür ve sanatla iç içe bir Efeler kenti için çalıştıklarına dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek “Bir açık hava etkinlik merkezi haline çevirdiğimiz Pınarbaşı Mesire Alanı’mızda sanata doğanın rengini katıyoruz. Efeler halkına keyifli vakit geçirebilecekleri sanat ve eğlence dolu yaz akşamı sunmak için düzenlediğimiz ücretsiz etkinliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” diye konuştu.

Pınarbaşı Açık Hava Yaz Etkinlikleri’ne katılmak isteyenler ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.