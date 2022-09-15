Efeler Halk Eğitim Merkezi Fransızca, Japonca, Rusça, İngilizce, Arapça ve talep olması halinde diğer dillerin kurslarının açılması yönündeki çalışmalar sürdürüyor.

Efeler Halk Eğitim Merkezi Fransızca, Japonca, Rusça, İngilizce, Arapça ve talep olması halinde diğer dillerin kurslarının açılması yönündeki çalışmalar sürdürüyor.

Bugüne kadar birçok dalda açtığı kurslarla Efeler halkını eğitim veren Efeler Halk Eğitim Merkezi kurs çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Takı tasarımdan resme, üniversite hazırlıktan emlak danışmanlığına birçok kurs düzenlenirken Efeler Halk Eğitim Merkezi Fransızca, Japonca, Rusça, İngilizce, Arapça ve talep olması halinde diğer dillerin kurslarının açılması yönünde çalışmalar yapmak için kolları sıvadı. Yeni dönemde de ilçe halkının yabancı dil kursu ihtiyaçlarının karşılanması adına gerçekleştirilen ve ’dil bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan kurs başvuruları çerçevesinde eğitim almak isteyen vatandaşlar Efeler Halk Eğitim Merkezi’nden kurslarla ilgili detaylı bilgi edinebilecekleri gibi başvuru işlemlerini de gerçekleştirebilecek.