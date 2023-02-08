Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Belediye ve Efeler halkının el ele vererek topladığı 8 tır acil yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Efeler Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Belediye ve Efeler halkının el ele vererek topladığı 8 tır acil yardım malzemesi deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde binlerce can kaybına ve büyük hasara neden oldu. Efeler Belediyesi, afetin ilk dakikalarından itibaren başlattığı çalışmalar ile depremzedelere destek olmayı sürdürüyor. Belediyenin başlattığı yardım seferberliğine Efeler halkı tek yürek halinde yoğun destek verdi. Belediye çalışanları da bağışta bulunmak isteyen fakat yardım noktalarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların evlerine kadar giderek hayırseverlere aracılık etti.

Toplanan; çorap, yağmurluk, kışlık kıyafet, eldiven, bere, atkı, ısıtma cihazı, su ve gıda malzemeleri ile hijyen ürünleri ve daha birçok acil yardım malzemeleri özenle paketlendikten sonra yardım tırlarına yüklendi. Toplam 8 tır, deprem bölgelerinde yaralara merhem olmak için yola koyuldu.