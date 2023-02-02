Aydın’ın profesyonel futboldaki öncüsü olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği ’Efeler Cup Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ederken, ilk ikiye giren takımlar belli oldu.

Aydın’ın profesyonel futboldaki öncüsü olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği ’Efeler Cup Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ederken, ilk ikiye giren takımlar belli oldu.

Birbirinden güzel ve heyecanlı maçlara sahne olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği Efeler Cup Futbol Turnuvası, tüm hızıyla devam ediyor. Efeler Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde bugün oynanan maçların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar belli oldu.

U-11 Kategorisinde A grubunda birinci Efelerspor olurken, Saburhanespor da grubu ikinci sırada tamamlayarak adını yarı finallere yazdırdı. B Grubunda ise birinci Yıldızspor ve ikinci de Çinespor oldu. Yarı finallerde Efelerspor ile Çinespor, Saburhanespor da Yıldızspor ile karşı karşıya gelecek.

U-12 Kategorisinde Efelerspor, A grubunu lider tamamladı. İkinci ise Çinespor oldu. B grubunda ise AYTO birinci olurken, Muğlaspor da grubu ikinci tamamladı ve adını Yarı finallere yazdırdı. Yarı finalde Efelerspor, Muğlaspor ile karşılaşacak. AYTO ise Çinespor ile kozlarını paylaşacak.

Yarı final ve final müsabakaları yarın oynanacak ve şampiyon takımlar belli olacak.