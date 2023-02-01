Aydın’ın profesyonel futboldaki öncüsü olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği ’Efeler Cup Futbol Turnuvası’ başladı.

Aydın’ın profesyonel futboldaki öncüsü olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü Altyapı Akademisi’nin düzenlediği ’Efeler Cup Futbol Turnuvası’ başladı.

Efeler Mehmet Anbarlı Spor Tesisleri’nde gerçekleşen turnuvadaki açılış maçında küçük efeler, özel bir okulun futbol takımı ile karşılaştı. Maçın başlama vuruşunu Profesyonel A Takım kaptanlarından Sabutay Alper Bayülken ve İshak Kurt yaptı. Kulüp Başkanı Eymen Atay, Kulüp Müdürü Emre Perçin Doğan, Sportif Direktörümüz Emre Doğan, Altyapı Koordinatörü Tevfik Ata Tekin ve altyapı antrenörleri, turnuvadaki maçları yakından takip etti. Turnuvanın ilk gününde velilerin de izlediği maçlara yoğun ilgi gösterildi.