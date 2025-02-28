Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Aydın’da sürücüler ve yayalar için güvenli ve konforlu yollar oluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok farklı noktada eş zamanlı sürdürdüğü yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi Efeler Bulvarı’nda gerçekleştirdiği yol yenileme çalışması kapsamında sıcak asfalt serimine başladı. Kazı, yağmur suyu deşarj hattı ve yol genişletme çalışmaları sonrasında başlatılan sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım, refüj, çizgi ve logo çalışmaları gerçekleştirilecek bulvar, yenilenmiş haliyle Efelerli vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Çerçioğlu’na hizmet teşekkürü

Planlı, hızlı ve çözüm odaklı olarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt seriminin ardından kaldırım ve refüj yapımı, şerit çizgisi çekimi ve yol işaretlemeleri yapılacak bulvarı yayalar ve sürücüler için daha konforlu hale getirecek. Bulvar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yenilenmiş ve genişletilmiş hali ile araç trafiğine açılacak.

Vatandaşlar, yapılan hizmetlerden oldukça memnun olduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.