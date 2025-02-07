Efeler Belediyesi tarafından kadınlara uygun fiyatlı konaklama imkanı sunan Türkan Saylan Misafirhanesi düzenlenen tören ile kapılarını açtı.

Tek, 2 ve 3 kişilik odalardan oluşan odaları ile Cuma Mahallesi 203 sokak numara 5’te kadınlara özel uygun fiyatla konaklama imkanının sunulacağı Efeler Belediyesi Türkan Saylan Misafirhanesi her saniye güvenlik görevlileri ve güvenlik kameraları eşliğinde korunacak. Ayrıca konukların yemeklerini yapabilecekleri tüm araç ve gereçler de mekanda bulunacak. Misafirhanede konaklamak isteyen kadınlar Efeler Belediyesi’nin hizmet binasına gelerek; kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi, sabıka kaydı ve gelir beyan belgesi ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Toplamda 60 kadının konaklayabileceği Türkan Saylan Misafirhanesi düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Açılışta ilk olarak konuşan Cuma Mahalle Muhtarı Bekir Aydoğdu, mahallelerinde böyle bir hizmeti vatandaşların hizmetine sunduğu için Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin başta olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ederek misafirhanenin Efeler’e hayırlı olmasını diledi.

Türkan Saylan Misafirhanesi hakkında bilgiler veren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, "Efeler ilçesinde bu misafirhane ile Türkan Saylan’ın da hedefi doğrultusunda kadınlarımızın, kızlarımızın hayatına dokunabilirsek bu bizim için en büyük mutluluk olacak. Belki o hayatına dokunduğumuz insan ileride çok ünlü, çok değerli bir kardeşimiz olacak. Biz bu misafirhaneyi açarken kadınlarımıza, üniversite öğrencilerimize güvenli, konforlu, kendilerini evlerinde gibi hissedebilecekleri bir mekan tesis etme amacıyla yola çıktık. Yaklaşık 4 aydır buranın faaliyete geçmesi için çalıştık. Bugün de kapılarını kadınlarımızın hizmetine açmaktan dolayı son derece mutluyuz. Kadınlarımız, genç kızlarımız burada öncelikle güvenli bir alanları olduğunu hissedecekler. Kendilerine ait bir mutfak düzeni kurduk, istedikleri gibi yemeklerini kendileri de yapabilecekler. Odalarımız tek, 2 ve 3 kişilik olmak üzere dizayn edildi ve burada 60 kişiye kadar konuk ağırlayabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmalar ve edilen duanın ardından Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin açılışa katılan protokol üyeleri ile birlikte Türkan Saylan Misafirhanesi’nin açılış kurdelesini keserek misafirhaneyi gezdi. Açılışa CHP Aydın Milletvekilleri, sivil toplum örgütü kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri, belediye belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.