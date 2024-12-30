Efeler Belediye’sine bağlı gündüz bakımevlerinde eğitim gören 3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklar erken yılbaşı kutlamasıyla yeni yıl sevincini doyasıya yaşadı.

Minikler öğretmenlerinin rehberliğinde özenle hazırladıkları renkli bir programla eğlence dolu anlar yaşarken, bakımevlerinin sınıfları da çocukların el emeği yılbaşı süslemeleriyle adeta bir sanat galerisini andırdı. Kutlama etkinlikleri kapsamında çocuklar, müzik ve dans performanslarıyla enerjilerini attı. Eğlence dolu anlar sınıfları coşkuya boğarken, miniklerin mutluluğu da yüzlerinden okundu.

Hem çocukların hem de ailelerin yeni yılını kutlayan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin bu tür organizasyonların çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, “Gündüz bakımevlerimizde çocuklarımız hem eğleniyor hem de birbirleriyle sosyalleşerek keyifli zamanlar geçiriyor. Bayramlarda ve özel günlerde düzenlediğimiz etkinliklerle onların hayal dünyasını zenginleştirmeye, gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Efelerimizin minik kalplerini mutlulukla doldurmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.