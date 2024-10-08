Efeler Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen ve kadın emeğinin desteklenmesine yönelik önemli bir proje olan Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nın marka tescil başvurusu kabul edildi. Fabrikanın, tarımsal üretimde kadınların emeğini öne çıkarması bu gelişmeyle birlikte resmiyet kazanmış oldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, yapılan başvurunun kabul edilmesinin sadece bir marka tescili değil, aynı zamanda kadın emeğinin güçlendirilmesi adına atılan büyük bir adım olduğunu vurguladı. Yetişkin, "Kadınların tarımsal üretimdeki rollerini görünür kılmak ve emeğini hak ettiği değere kavuşturmak için başlattığımız fabrikamızda önemli bir eşiği geride bıraktık. Fabrikamızın bu isimle markalaşmasıyla birlikte hem kadınların kazanç kapısı daha da büyüyecek hem de yerel tarımsal ürünlerimizin tanıtımı daha etkili bir şekilde yapılacak" dedi.