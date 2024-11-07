Efeler Belediyesi, 2024 yılına ait vergi ödemelerinin ikinci taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2024 olduğunu hatırlattı.

Efeler Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yapılan paylaşımlarda vatandaşların ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için çeşitli dijital kanallar üzerinden ödeme imkânları sunulduğu belirtildi. Vergi yükümlülüğü bulunan vatandaşlar, www.efeler.bel.tr adresinden ’E-Tahsilat’ sistemi aracılığıyla online olarak ödemelerini yapabilecekler. Online ödeme yapmak isteyenlerin güncel sicil bilgilerini (telefon, e-posta vb.) e-Devlet platformu üzerinden güncellemelerinin gerekliliği de belirtilerek, bu hizmetin vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla sunulduğunu ifade edildi. Ayrıca yoğunluk oluşmaması adına ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda da uyarı yapıldı.