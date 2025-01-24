Efeler Belediyesi ile Aydın’daki esnaf odaları arasında pazar yerlerinin düzenli ve güvenli bir şekilde işletilmesi için protokol imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin seçim öncesinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirerek pazar esnafına yönelik önemli bir adım attı. Başkan Yetişkin, pazar esnafının en büyük sorunlarından biri olan ’tahsis belgesi’ ücretini kaldırırken, esnafın halk pazarlarındaki yerlerini devredebilme hakkı sağlayan ’pazar yeri devir hakkı’ uygulamasını hayata geçirdi. Gerçekleştirilen yeni düzenleme Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile Aydın Meyve ve Sebzeciler, Çiçekçiler ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Demirtaş, Aydın Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Kamil Tavil, Aydın Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ufuk Akay, Aydın Bakırcılar Saatçiler ve Zücaciyeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Gökçen ve İncirliova Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ercan Uçak’ın katılımıyla imzalanan protokolle resmiyet kazandı. Protokolde; pazar yerlerinin sınırlarının belirlenmesi, açılış-kapanış saatlerinin düzenlenmesi, çevre temizliği, güvenlik tedbirleri ve esnafın yükümlülükleri gibi birçok detay yer alıyor. Ayrıca, tahsislerin devri işlemleri ve düzenli denetimlere ilişkin esaslar da protokolde hükme bağlandı.

Buna göre, pazar yerlerinde satışa sunulan her ürün için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a uygun şekilde fiyat etiketi kullanılması zorunlu hale getirildi. Belediyenin belirlediği ölçülerde çöp poşetleri esnafa dağıtılacak ve pazaryeri temizliğine katkı sağlanacak. Ayrıca, açık semt pazarlarında kullanılan şemsiyeler için esnafın gerekli güvenlik önlemlerini alması zorunlu kılınacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaptığı açıklamada, "Hem pazar esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak ve hem de halkımızın daha iyi şartlarda alışveriş yapmalarını sağlamak öncelikli hedefimizdi. Bu adımla kentimize ve esnafımıza büyük bir katkı sunmuş olduk. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.